بمشاركة تريزيجيه.. أستون فيلا يتقدم على إيفرتون بالشوط الأول

أنهى فريق أستون فيلا الذي يلعب بصفوفه الثنائي المصري أحمد المحمدي ومحمود تريزيجيه، الشوط الأول متقدمًا على نظيره إيفرتون بهدف نظيف، وذلك في المباراة التي تجمعهما على ملعب

فيلا بارك، ضمن الجولة الثالثة من منافسات الدوري الإنجليزي . الممتاز.

سجل هدف أستون فيلا مهاجمه ويسلي مواريس في الدقيقة 21 من

عمر المباراة.

وشهدت المباراة ظهور خافت للمصري محمود تريزيجيه حيث لم يظهر بشكل جيد رفقة أستون فيلا في الشوط الأول، فيما قرر دين سميث المدير الفني للفريق عدم إشراك أحمد المحمدي من بداية المباراة، ليجلس على مقاعد البدلاء.