الأهلي يحقق أكبر انتصار للأندية المصرية بدوري الأبطال بإفريقيا

حقق النادي الأهلي فوز كبير حساب فريق اطلع بره بطل جنوب السودان بنتيجة تسعة أهداف دون رد في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب "برج العرب" بالاسكندرية ضمن إياب الدور التمهيدي من مسابقة دوري أبطال أفريقيا.

ليكون بذلك النادي الاهلي اكبر فريق مصري يحقق نتيجة كبيرة في دوري الابطال متفوق علي الاسماعيلي و حرس الحدود والزمالك.

جدير بالذكر ان اكبر انتصار حقق الاهلي

كان بنتيجة 7/2علي حساب المدينة الليبي في عام 1977

الاسماعيلي

حقق الاسماعيلي الفوز علي حساب حي العرب السودان بثمانية أهداف دون رد في ذهاب دور ثمن النهائي من بطولة كاس الكونفدرالية عام 2000 ليكون بذلك اكبر فوز للنادي الاسماعيلي في افريقيا

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حرس الحدود

نجح حرس الحدود في تخطي رقم الاسماعيلي وذلك عقب

اكتسح جابوروني يونايتد بطل بتسوانا بنتيجة (8-1) في إياب دور الـ16 بنسخة 2010 من مسابقة الكونفدرالية، ليسجل حرس الحدود اكبر فوز لاندية المصريه بعد الاسماعيلي

الزمالك

حقق الزمالك الفوز مرتين بنتيجة كبير في دوري الابطال الافريقي خلال الفوز بنتيجة (7-0) مرتين الأول كان على حساب جازيل التشادي في ذهاب الدور التمهيدي من مسابقة دوري أبطال أفريقيا خلال نسخة 2013.

وعاد الزمالك من جديد ليحقق نفس النتيجة على حساب فريق ديكادها الصومالي خلال النسخة الحالية من الدور التمهيدي بمسابقة دوري أبطال أفريقيا.