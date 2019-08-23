الأهلي يحقق أكبر فوز في تاريخه بدوري أبطال إفريقيا

نجح النادي الاهلي في تحقيق الفوز علي حساب أطلع برة الجنوب سوداني بتسعة اهداف دون رد في إياب الدور التمهيدي من دوري أبطال إفريقيا. وكان الأهلي حقق الفوز ذهابا باربعة اهداف دون رد ليكون بذلك اكبر فوز حقق النادي الاهلي في افريقيا ليتخطي بذلك رقمه السابق بالفوز علي المدينة الليبي بنيتجة 7-2 في نسخة 1977. اهداف دون رد ليكون بذلك اكبر فوز حقق النادي الاهلي في افريقيا ليتخطي بذلك رقمه السابق بالفوز علي المدينة الليبي بنيتجة 7-2 في نسخة 1977. والجدير بالذكر ان الاهلي استطاع ان يحقق الفوز بستة اهداف مرتين حقق الفوز للمره الاولى بسداسية نظيفه علي حساب ليوباردز الكيني في نسخة 1987، وفي المره الثانية أمام فيلا الأوغندي في 2005.

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