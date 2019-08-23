بايرن ميونيخ يقترب من تجديد عقد ليفاندوفسكي

يرغب بايرن ميونخ الالماني في تمديد عقد مهاجم الفريق البولندى روبرت ليفاندوفسكى على البقاء فى صفوف البافارى حتى 2023. كشفة شبكة "سكاى سبورت" الألمانية أن ليفاندوفسكى سيقوم بالتوقيع على عقد جديد مع البايرن يوم الخميس، العقد الجديد سيبقيه فى النادى الألمانى حتى يونيو 2023. النادى الألمانى حتى يونيو 2023. واشارت الشبكه ان ليفاندوفسكى اجري محادثات مع إدارة النادى البافارى بشان تجديد عقد مع الفريق عقب الخسارة في مباراة السوبر الالماني

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