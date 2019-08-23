غدًا.. فراعنة اليد يلتقون بزامبيا فى دورة الألعاب الإفريقية

يلتقي منتخب مصر لكرة اليد للشباب بنظيره الزامبي، غدًا السبت في تمام الساعة الواحدة ظهرًا، وذلك في إطار الجولة الثانية من مرحلة المجموعات بدورة الألعاب الإفريقية التي تحتضن فعاليتها دولة المغرب. بدورة الألعاب الإفريقية التي تحتضن فعاليتها دولة المغرب. شباب الفراعنة اكتسحوا نظرائهم بغينيا في الجولة الأولى بنتيجة 41 -23، يوم الأربعاء الماضي، ليحتلوا صدارة المجموعة الأولى التي تضم منتخبي المغرب وزامبيا. 41 -23، يوم الأربعاء الماضي، ليحتلوا صدارة المجموعة الأولى التي تضم منتخبي المغرب وزامبيا. ومن المقرر أن يختتم منتخب الفراعنة مرحلة المجموعات بمواجهة المغرب في الجولة الثالثة والأخيرة بعد غدًا الأحد.

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