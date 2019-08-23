ريال مدريد يستخدم نقطة ضعف نيمار في مفاوضاته مع باريس

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لجأ ريال مدريد إلى تذكير إدارة باريس سان جيرمان بهشاشة كاحل النجم البرازيلي “نيمار جونيور” وإمكانية تعرضه لإصابة جديدة بعد انضمامه إلى ملعب سانتياجو برنابيو، على أمل التنازل عن مطالبهم المالية الصعبة والموافقة على العرض المقدم يوم أمس والذي يشمل مبلغ مالي وثلاثة لاعبين من ريال مدريد.

وطلب ريال مدريد في اليوم الثاني من مفاوضاته مع باريس، التعرف على حالة كاحل نيمار بعد تعافيه من الإصابة التي أدت لغيابه عن منتخب البرازيل في كوبا أمريكا 2019.

وتفاعلت إدارة باريس سان جيرمان بالإيجاب مع هذا الطلب، اليوم الجمعة، وتسعى خلال الساعات القليلة القادمة لتقديم ملف كامل حول الحالة البدنية والجسدية للمهاجم الدولي البرازيلي، تمهيدًا للانتقال إلى الخطوة التالية في مفاوضات نقله إلى ملعب سانتياجو برنابيو في الأيام الأخيرة من سوق الانتقالات الصيفية الحالية.

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ويخشى ريال مدريد من تكرار إصابات نيمار في مشط القدم، حيث تعرض لنفس الإصابة ثلاث مرات في غضون سنة واحدة فقط.

وتعلم إدارة النادي الملكي حقيقة هشاشة كاحل نيمار، لذلك طلبوا كافة التفاصيل الخاصة بإصاباته بوجه عام، في محاولة واضحة لتذكير باريس أنهم سيقومون ببيع لاعب كثير الإصابات.

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وقالت صحيفة ماركا المدريدية في عددها الصادر اليوم الجمعة “بطل الدوري الفرنسي أظهر تعاونًا تامًا مع ريال مدريد لإيضاح المستوى اللياقي لنيمار”.

وأضافت “ما وصل إلى ريال مدريد يوضح أن نيمار تعافى من إصابته الأخيرة، فقد عاد إلى التدريبات مع زملائه، وهذا ما انتهى عليه اللقاء الأخير بين مسؤولي الناديين، وينتظر ريال مدريد رد باريس”.

ويبدو أن كل شيء يتوقف الآن على جاهزية اللاعب صاحب الـ 27 عامًا، وبعد توضيح كافة الأمور من الجانب الفرنسي، سيبدأ ريال مدريد – حسب تأكيد ماركا– مرحلة اتخاذ الخطوات اللازمة لحسم الصفقة لصالحه، والبداية ستكون ببيع بعض لاعبيه.

وادعت صحيفة ليكيب الفرنسية يوم أمس الخميس، رفض إدارة باريس سان جيرمان لعرض قيمته 100 مليون يورو بالإضافة إلى ثلاثة لاعبين من ريال مدريد هم “كيلور نافاس وجاريث بيل وخاميس رودريجيز”.

ويطلب باريس سان جيرمان الحصول على المزيد من الأموال لبيع نيمار، حيث يرى أن الثلاثي المعروض من قبل ريال مدريد لا يزيد سعره عن 100 مليون يورو في الوقت الراهن.

وكان ريال مدريد رفض بيع جاريث بيل لأحد أندية الدوري الصيني بمبلغ 20 مليون يورو في وقت سابق من الميركاتو الصيفي الحالي، ورفض بيع كيلور نافاس لباريس سان جيرمان بأقل من 20 مليون يورو، ورفض كذلك بيع خاميس رودريجيز لنابولي بأقل من 50 مليون يورو.