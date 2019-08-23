اونلاين | يلا شوت pils مشاهدة مباراة استون فيلا وايفرتون بث مباشر كورة جول yalla shoot رابط ماتش استون فيلا جول (تريزيجيه) هدف اول

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ينقل موقع الخليج 365 الرياضي بث مباشر مباراة استون فيلا وايفرتون يلا شوت الجديد في الجولة الثالثة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز البريميرليج في تمام الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة العاشرة بتوقيت المملكة العربية السعودية اليوم الجمعة 23-8-2019، مشاهدة رابط كورة لايف مباراة استون فيلا وايفرتون بث مباشر كورة أونلاين.

وتنتطلق مباراة استون فيلا وايفرتون على قناة بي إن سبورت الرياضية وبالتحديد على قناة beIN SPORTS HD 2، على ملعب فيلا بارك في تمام تمام الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة العاشرة بتوقيت المملكة العربية السعودية، بلس يلا شوت الجديد مشاهدة مباراة استون فيلا وايفرتون بث مباشر كول كورة رابط سريع.

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ومن المتوقع أن يشارك الثنائي المصري محمود تريزيجيه وأحمد المحمدي، في التشكيل الأساسي للمباراة ولذلك ستكون هناك متابعة كبيرة من الجماهير المصرية لمشاهدة الثنائي المصري المحترف في صفوف استون فيلا، ويأمل الفريق في تحقيق الانتصار الأول تحت قيادة المدير الفني دين سميث بعدما خسر الفريق أمام توتنهام وبورنموث في الجولة الأولي والثانية.

على الجانب الآخر يريد فريق إيفرتون تأكيد تفوقه في مسابقة الدوري بعدما حصد ٤ نقاط من أول مباراتين، حيث تعادل أمام كريستال بالاس في الجولة الأولى وفاز على واتفورد في الجولة الثانية، مشاهدة مباراة استون فيلا وايفرتون بث مباشر يلا شوت حصري أتش دي.