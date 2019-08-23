اونلاين | رابط ON LINE مشاهدة مباراة أستون فيلا وأيفرتون بث مباشر جودة متعددة KORAGOAL رابط ماتش استون فيلا aston villa trezeguet

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متابعة البث المباشر لمباراة فريق أستون فيلا المحترف في صفوف احمد المحمدي ومحمود حسن تريزيجيه، ضد فريق إيفرتون والتي ستقام اليوم الجمعة 23 أغسطس في المباراة التي ستجمع بين الفريقين ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز LIVE7HD.

كورة ستار وسوف تقام المباراة على ملعب استون فيلا في الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، بينما ستقام في الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وستذاع عبر قناة بين سبورتس الرياضية 2 HD والتي تذيع جميع مباريات البريمرليج YALA SHOOOT PLUS.

يلا شوت حصري وخسر فريق أستون فيلا الجولتين الماضيتين ضد فريقا بورنموث وتوتنهام هوتسبير، ويسعى لتحقيق اول فوز له في البريميرليج بعد صعوده هذا الموسم KOORA LIVE.

كورة أونلاين بينما فاز فريق إيفرتون في المباراة الماضية أمام فريق واتفورد بنتيجة هدف نظيف، بينما تعادل في المباراة الأولى أمام فريق كريستال بالاس بنتيجة سلبية، ويعد هو الفريق الوحيد الذي خرج شباك نظيفة في المباراتين خلال البريميرليج حتى الآن KOORA ONLINE.