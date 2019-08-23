اونلاين | أونلاين Friday بث مباشر مباراة أستون فيلا وإيفرتون بث مباشر YALLA SHOOT PLUS رابط بي ان سبورت استون فيلا beIN SPORT HD

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تنطلق مباراة أستون فيلا وإيفرتون اليوم الجمعه 23 أغسطس 2019 في التاسعة مساءً على استاد فيلا بارك معقل إيفرتون.

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من المتوقع أن يكون تشكيل كالتالي :-

حراسة المرمى : توم هيتون

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الدفاع : أحمد المحمدي وترون ماينجس وبيورن إنجليس ونيل تايلور

خط الوسط : كونور هورهان وجون ماكجين وجاك جريليش

الهجوم : محمود حسن تريزيجيه وأنور الغازي وويسلي مورايس.

ستقوم قناة BeIN SPORTS HD 2 AR ببث المباراة كما يمكنكم متابعينا الكرام مشاهدة البث الحي المباشر لمباراة أستون فيلا وإيفرتون عبر موقع الخليج 365 الرياضي وbeIN SPORTS HD 2 AR

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