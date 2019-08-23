اونلاين | رابط dregy مشاهدة مباراة استون فيلا وايفرتون بث مباشر كورة اون لاين KORA GOAL رابط ماتش استون فيلا Matchweek 3

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يقدم لكم موقع "الخليج 365 الرياضي" خدمة البث المباشر مشاهدة مباراة استون فيلا وإيفرتون كورة لايف kora live اليوم، حيث يلتقي فريق استون فيلا نظيره فريق إيفرتون، في مباراة مثيرة بين الفريقين، وذلك في تمام الساعة التاسعة من مساء اليوم الجمعة الموافق 23 أغسطس، على استاد “فيلا بارك”، معقل نادي استون فيلا yalla shoot live يلاشوت لايف ، ضمن منافسات الجولة الثالثة لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز كورة اون لاين kora online.

القنوات الناقلة لمباراة استون فيلا وإيفرتون، حيث تذاع المباراة بين استون فيلا وإيفرتون، عبر قناة بي ان سبورت 2، الناقل الحصري للدوري الإنجليزي bein sport

ويدخل فريق أستون فيلا الوافد الجديد على الدوري الإنجليزي الممتاز، كورة هاي اتش دي kora high hd live والمحترف ضمن صفوفه النجمين الدوليين المصريين أحمد المحمدي ومحمود حسن “تريزيجية” المباراة أمام إيفرتون، رافعين شعار “الفوز ولا بديل عنه”، وحصد أول ثلاث نقاط لهم في الدوري الإنجليزي منذ صعودهم هذا الموسم يلاشوت yalla shoot

التكشيل المتوقع لاستون فيلا امام ايفرتون yalla shoot

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في حراسة المرمى: هيتون.

في خط الدفاع: أحمد المحمدي - إنجليس - مينجس - تايلور.

في خط الوسط: جون ماكجين - جاك جريليش - محمود حسن "تريزيجيه" - أنور الغازي - كونور هوريهان.

في خط الهجوم: ويسلي مورايس.