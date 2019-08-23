اونلاين | كورة لايف - YOUTUBE رابط مشاهدة مباراة أستون فيلا وإيفرتون بث مباشر يلا شوت 7SRY كول كورة رابط ماتش استون فيلا تريزيجيه

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شاهد بث مباشر KORA ONLINE مباريات الدوري الإنجليزي (البريميرليج)، حيث يلتقي فريق استون فيلا المحترف ضمن صفوفه أحمد المحمدي ومحمود تريزيجيه، مع فريق ايفرتون اليوم الجمعة 23-8-2019 ضمن منافسات الجولة الثالثة من (PREMIER LEAGUE).

تنطلق مباراة أستون فيلا بقيادة (المحمدي وتريزيجيه) ضد ايفرتون في تمام الساعة التاسعة مساءًا بتوقيت القاهرة، والعاشرة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، اليوم الجمعة 23 أغسطس لعام 2019 علي أرضية استاد "فيلا بارك"، حيث يبحث التوفيز عن أولي انتصاراته بالدوري الإنجليزي هذا الموسم بعدما تلقي خسارتين متتاليتين بالجولتين الأولي والثانية من الدوري الإنجليزي.

شاهد بث مباشر YALLA SHOOT، حيث من المتوقع أن يبدأ أستون فيلا المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: توم هيتون

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خط الدفاع: أحمد المحمدي – إنجيليس – مينجز – نيل تايلور

خط الوسط: دوجلاس لويز – جون ماجكين – جاك جيراليش

خط الهجوم: تريزيجيه – أنور الغازي – ويسلي.

وستكون مباراة (إيفرتون ضد استون فيلا)، متاحة عبر قنوات بي إن سبورتس HD 2، بتعليق عربي مميز (عصام الشوالي – علي محمد علي)، كما يوفر موقع الخليج 365 الرياضي روابط بث مباشر KORALIVE لمباريات الدوري الإنجليزي اليوم، شاهد COOL KORA مباراة "تريزيجيه" LIVE.