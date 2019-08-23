اونلاين | بث مباشر مباراة استون فيلا وايفرتون| كورة لايف مشاهدة ماتش استون فيلا وإيفرتون KORA STAR| جول تريزيجيه رابط سريع جودة HD

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رابط مشاهدة مباراة أستون فيلا وإيفرتون بث مباشر يلا شوت بلس YALAA SHOOT PLASS اليوم الجمعة في اطار مبارايات الجولة الثالثة لمباراة الدوري الانجليزي (البريميرليج)، اليوم علي ملعب "فيلا بارك"، ويسعى فريق استون فيلا الذي يلعب ضمن صفوفه أحمد المحمدي ومحمود تريزيجيه نجوم المنتخب المصري، لتحقيق نتيجة إيجابية بعد الإخفاق في أول جولتين بالبطولة.

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موعد مباراة أستون فيلا وإيفرتون والقنوات الناقلة لها

تقام مباراة أستون فيلا بقيادة ضد ايفرتون في تمام الساعة التاسعة مساءًا بتوقيت القاهرة، والعاشرة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، وتذاع عبر قنوات بي إن سبورتس HD 2.

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تشكيل أستون فيلا المتوقع لمباراة إيفرتون

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حراسة المرمى: توم هيتون

خط الدفاع: أحمد المحمدي – إنجيليس – مينجز – نيل تايلور

خط الوسط: دوجلاس لويز – جون ماجكين – جاك جيراليش

خط الهجوم: تريزيجيه – أنور الغازي – ويسلي.

متابعة مباراة أستون فيلا اليوم المحمدي وتريزجيه بث مباشر لحظة بلحظة كورة أون لاين

مشاهدة مباراة أستون فيلا وإيفرتون بث مباشر الاسطورة لايف ضمن مبارايات الجولة الثالثة للدوري الانجليزي الممتاز يمكنكم متابعة المباراة عبر البث المبارشر لموقع الخليج 365 الرياضي.