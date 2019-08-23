اونلاين | رابط beIN SPORTS مشاهدة مباراة استون فيلا وايفرتون بث مباشر كورة جول KORA STAR رابط ماتش استون فيلا HD جودات متعددة

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يستعد عشاق الكرة الإنجليزية والبريميرليج، موعدا جديدا ضمن مباريات الدوري، حينما يلعب أستون فيلا بقيادة الثنائي المصري أحمد المحمدي ومحمود حسن تريزيجيه، ضد إيفرتون في واحدة من المباريات القوية بالجولة الثالثة.

ويسعى فيلا، لتحقيق أول فوز له بالمسابقة بعد هزيميتين متتالييتين بافتتاح مسبقة البريميرليج، لعدم الدخول في منطقة المصارعين للنجاة من الهبوط مبكرا.

وتقام المباراة على ستاد فيلا بارك معقل أستون فيلا، في تمام الساعة التاسعة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والعاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة عبر قنوات bein Sports HD2.

وتنطلق المباراة عبر KOORA LIVE أستون فيلا يستضيف إيفرتون بالجولة الثالثة YALLA SHOOOT تريزيجه والمحمدي ينتظران الفوز الأول بالمواجهة الثالثة لهم بالبريميرليج، وينقل موقع الخليج 365 الرياضي المباراة في بث حي ومباشر بدون تقطيع.

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ومن المتوقع أن يبدأ فيلا بتشكيل مكون من:-

حراسة المرمى: توم هيتون.

خط الدفاع: أحمد المحمدي – إنجيليس – مينجز – نيل تايلور.

خط الوسط: دوجلاس لويز – جون ماجكين – جاك جيراليش.

خط الهجوم: تريزيجيه – أنور الغازي – ويسلي.