اونلاين | رابط KORAEXTRA مباراة الاهلي واطلع برة بث مباشر مشاهدة مباراة الاهلي واطلع برة بث مباشر اليوم كورة اكسترا 6-0

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رابط مشاهدة البث مباشر لمباراة الأهلي وإطلع برة كورة اون لاين online اليوم الجمعة ، ضمن مبارايات الدور التمهيدي الاول لبطولة دوري ابطال افريقيا، على ملعب برج العرب ، بث مباشر مباراة الاهلي واطلع برة koooragoal ، ويسعى محمد يوسف المدير الفني المؤقت للقلعة الحمراء لتحقيق الفوز في لقاء اليوم بعد رحيل مارتن لاسارتي المدير الفني السابق للفريق والذي رحل بعد الهزيمة من بيراميدز في دور 16 لبطولة كأس مصر وذلك لمصالحة الجماهير بعد الخروج من الكأس.

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موعد مباراة الاهلي واطلع بره والقنوات الناقلة لها

تقام مباراة الأهلي ضد إطلع برة بطل جنوب السودان في تمام الساعة السابعة مساءًا بتوقيت مدينة القاهرة، والثامنة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والتاسعة بتوقيت مدينة أبوظبي، والخامسة بالتوقيت العالمي "جرينتش"، وتذاع المباراة على قناة اون سبورت.

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تشكيل الاهلي المتوقع لمباراة اطلع بره .

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حراسة المرمى : علي لطفي.

خط الدفاع : محمود وحيد - رامي ربيعة - محمود متولي - أحمد فتحي.

خط الوسط: عمرو السولية - حمدي فتحي - حسين الشحات - محمد مجدي قفشة.

خط الهجوم : جونيور أجاي - صلاح محسن.

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