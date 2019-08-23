اونلاين | يلا شوت حصري PSLU مشاهدة مباراة الاهلي واطلع بره بث مباشر عبر قناة ON SPORTS HD يوتيوب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر يلا شوت حصري PSLU مشاهدة مباراة الاهلي واطلع بره بث مباشر عبر قناة ON SPORTS HD يوتيوب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يقدم موقع الخليج 365 الرياضي خدمة بث مباشر YALLA SHOOT، لمباراة الأهلي وإطلع برة بطل جنوب السودان، شاهد بث مباشر مباراة الاهلي اليوم KORA STAR، حيث يستضيف استاد "برج العرب" المواجهة المرتقبة بين الأهلي و إطلع برة السوداني اليوم الجمعة 23 أغسطس لعام 2019، في إياب دور الـ64 من بطولة (دوري أبطال إفريقيا).

تبدأ أحداث مباراة (الأهلي VS إطلع برة) KORA MATCH في تمام الساعة السابعة مساءًا بتوقيت مدينة القاهرة، والثامنة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والتاسعة بتوقيت مدينة أبوظبي، والخامسة بالتوقيت العالمي "جرينتش"، وستقام علي استاد "برج العرب" بالاسكندرية، شاهد بث مباشر لمباراة الأهلي اليوم COOL KORA.

ومن المتوقع أن يبدأ الأهلي المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى : محمد الشناوي

Advertisements

خط الدفاع : أحمد فتحي - رامي ربيعة - محمود المتولي - محمود وحيد

خط الوسط : حمدي فتحي - عمرو السولية - محمد مجدي "قفشة" - جونيور أجايي - حسين الشحات

خط الهجوم : صلاح محسن.

وسيكون البث التليفزيوني لمباراة الأهلي ضد إطلع برة، متاحًا عبر قناة ON SPORT، TIME SPORT بتعليق عربي مميز، ويوفر موقع الخليج 365 الرياضي أيضًا روابط بث مباشر لمباراة الأهلي في دوري أبطال إفريقيا اليوم من خلال موقع YALLA SHOOT ورابط يوتيوب بجودة فائقة.