اونلاين | يلا شوت - KOOORA GOAL مشاهدة مباراة أستون فيلا وإيفرتون بث مباشر KORA LIVE كورة ستار رابط ONLINE ماتش استون فيلاTrézégUT

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أعلن دين سميث المدير الفني لفريق أستون فيلا عن التشكيلة الأساسية التي ستخوض مباراته أمام فريق إيفرتون، في إطار منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وجاءت التشكيلة الأساسية كالتالي :-

حراسة المرمى : هيتون.

خط الدفاع : جلبيرت - انجليس - تايلور - مينجز.

خط الوسط : ماكجين - غريليتش - دوجلاس لويز - جوتا - تريزيجيه.

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خط الهجوم : ويسلي.

يحل نادي إيفرتون ضيفًا ثقيلاً على نظيره أستون فيلا، على ملعب "فيلا بارك"، في تمام التاسعة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والعاشرة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، ضمن إطار الجولة الثالثة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز “البريميرليج”.

ومن المنتظر أن تذاع المباراة حصريًا عبر قنوات beIN SPORTS HD 2، وSport TV 2 البرتغالية، وCanal + Sport 2 Polska البولندية، وCanal + Sport France HD الفرنسية، وZiggo Sport Select HD الهولندية، وRMC Sport 1 الفرنسية.

وتتطلع الجماهير المصرية لبدء الدولي المصري محمود تريزيجيه في وضع بصماته الإيجابية الأولى مع فريقه الجديد قادمًا من قاسم باشا التركي، بعدما شارك معه في مباراتين، لم يتمكن من التسجيل خلالهما.

وتعرض أستون فيلا للخسارة في أولى مباراتين، حيث يسعى الفريق لتحقيق الفوز لعدم الدخول في دوامة الهبوط مبكرًا.