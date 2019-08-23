اونلاين | تابع لايف aHLY مشاهدة مباراة الأهلي واطلع بره بث مباشر ON SPORTS رابط YALLA SHOOT مشاهدة مباراة الاهلي TIME ON

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يقدم الخليج 365 الرياضي خدمة مشاهدة البث مباشر لمباراة الأهلي وإطلع برة كورة لايف اليوم الجمعة 23 اغسطس ، في عودة الدور التمهيدي الاول لبطولة دوري ابطال افريقيا، حيث يلتقي الأهلي ، حقق النادي الاهلي الفوز برباعية في لقاء الذهاب الذي اقيم على ملعب برج العرب ويسعى من هذا اللقاء الى تجريب العديد من العناصر الجديد لفريق الأهلي وفي مقدمتهم اللاعب اليوديانج.

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موعد مباراة الاهلي واطلع بره والقنوات الناقلة لها

تقام مباراة الأهلي ضد إطلع برة بطل جنوب السودان في تمام الساعة السابعة مساءًا بتوقيت مدينة القاهرة، والثامنة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والتاسعة بتوقيت مدينة أبوظبي، والخامسة بالتوقيت العالمي "جرينتش"، وتذاع المباراة على قناة اون سبورت.

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تشكيل الاهلي المتوقع لمباراة اطلع بره .

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حراسة المرمى : علي لطفي.

خط الدفاع : محمود وحيد - رامي ربيعة - محمود متولي - أحمد فتحي.

خط الوسط: عمرو السولية - حمدي فتحي - حسين الشحات - محمد مجدي قفشة.

خط الهجوم : جونيور أجاي - صلاح محسن.

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متابعة مباراة الاهلي واطلع برة بث مباشر لحظة بلحظة الاسطورة لايف، مشاهدة مباراة الاهلي اليوم بث مباشر كورة اون لاين ضمن مبارايات لقاء العودة للدور التمهيدي الاول لبطولة دوري ابطال افريقيا .