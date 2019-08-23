رياضة | اتحاد جدة يبدأ مشواره في الدوري السعودي بالفوز على الرائد بثلاثية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اتحاد جدة يبدأ مشواره في الدوري السعودي بالفوز على الرائد بثلاثية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح نادي اتحاد جدة السعودي في تحقيق الفوز في أولى مبارياته ببطولة الدوري السعودي لهذا الموسم، على حساب نادي الرائد بثلاثية مقابل هدف واحد، وذلك في اللقاء الذي جمع الفريقين في ملعب الجوهرة المشعة مساء اليوم الجمعة.

وسجل المهاجم بريجوفيتش الهدف الأول لنادي اتحاد جدة فى الدقيقة 11 من ركلة جزاء، وبعدها سجل الرائد هدف التعادل في الدقيقة 30 من الشوط الأول عن طريق اللاعب فلاح السهلى.

وفي شوط المباراة الثاني، عاد الاتحاد وسجل هدف التقدم في الدقيقة 56 عن طريق البرازيلي رومارينيو قبل أن يسجل اللاعب هدفه الثاني وهدف قتل المباراة في الدقائق الأخيرة.

ويذكر بأن مباريات اليوم قد شهدت تحقيق نادي الهلال الفوز على حساب نادي أبها 4-2، في حين تعادل التعاون مع نادي الحزم بنتيجة 1-1 في الجولة الأولى من دوري المحترفين السعودي.