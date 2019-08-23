رياضة | الأهلي يُحطم رقم الإسماعيلي ويسجل أكبر انتصار في تاريخ الأندية المصرية بالبطولات الإفريقية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأهلي يُحطم رقم الإسماعيلي ويسجل أكبر انتصار في تاريخ الأندية المصرية بالبطولات الإفريقية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كتب النادي الأهلي رقمًا تاريخيًا جديدًا للأندية المصرية في البطولات الإفريقية، بعد فوزه علي نظيره إطلع برة بطل جنوب السودان بنتيجة 9 - 0 في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة، في إياب دور الـ64 لبطولة دوري أبطال إفريقيا، والتي أقيمت علي استاد "برج العرب".

وأصبح فوز الأهلي على فريق إطلع برة السوداني بنتيجة 9-0 هو الإنتصار الأكبر للأندية المصرية في تاريخ مشاركاتها بالبطولات الإفريقية المختلفة.

وكان الإسماعيلي صاحب أكبر فوز للأندية المصرية في بطولات إفريقيا، وذلك علي حساب فريق حي العرب بطل السودان بنتيجة 8-0 في ذهاب دور الـ16 لبطولة كأس الإتحاد الإفريقي عام 2000.

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وظل رقم الإسماعيلي صامدًا طيلة 19 عامًا، قبل أن يُحطمه الأهلي اليوم أمام إطلع برة السوداني، وحقق إنتصارًا تاريخيًا جديدًا هو الأكبر للأندية المصرية بالبطولات القارية.

سجل أهداف الأهلي، حسين الشحات "هاتريك"، صلاح محسن "هدفين"، حمدي فتحي "هدفين"، أحمد فتحي "هدف"، مدافع إطلع برة "هدف بالخطأ في مرماه" بالدقائق 6، 19، 40، 45، 46، 55، 62، 67، 81 من زمن اللقاء.

وبهذا الفوز يتأهل الأهلي لدور الـ32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا متفوقًا في مجموع نتيجة مباراتي الذهاب والإياب بـ 13 - 0 .