رياضة | الأزمات تنهال على ريال مدريد قبل 12 يومًا من إغلاق الميركاتو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأزمات تنهال على ريال مدريد قبل 12 يومًا من إغلاق الميركاتو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشارت تقارير صحفية إسبانية، إلى أن صيفٌ بدأ بتعاقدات مثيرة ليمرّ بتحضيرات كارثية، انتقادات لا تنتهي وبداية للدوري أزالت شكوكًا عديدة، حيث مرّ ريال مدريد الإسباني خلال الأشهر الأخيرة كل أنواع المشاعر لكن عندما حانت لحظة الحقيقة في بالايدوس، وحقق الفريق فوزًا هامًا أمام سيلتا في انطلاقة الدوري.

والآن وقبل 12 يومًا على غلق سوق الانتقالات الصيفية، ودون فقدان التركيز على المسابقة المحلية، يركز النادي الملكي على حسم كل الأمور المتعلقة بالسوق.

وذكرت صحيفة "ABC" أن زين الدين زيدان مدرب الريال كان واضحًا جدًا في أبريل عندما قال: "لن يكون هناك جدل حول الحراسة، سيكون الأمر واضحًا جدًا"، والسؤال حول أولوية كورتوا أو كيلور لن يتكرر، النادي والمدرب أعلما الكوستاريكي بأفضلية البلجيكي. كما أن كيلور يريد الرحيل منذ أن علم بأنه سيكون احتياطيًا.

حديث سيرخيو راموس معه وحثه له على المواصلة بالإضافة إلى أنه كان يريد الرحيل دون مقابل جمدا رحيله إلا أن أداء كورتوا المميز أمام سيلتا وحقيقة أن السوق يقترب من نهايته قد يعجلان برحيله. باريس سان جيرمان أحد الأندية التي أبدت اهتمامًا بضمه خلال الصيف.

ريال مدريد مازال يفكر بتدعيم الوسط، خيار زيدان المفضّل معروف لكن تلك العملية تتعقد أكثر بمرور الوقت حتى صارت مستحيلة بالنسبة للبعض داخل النادي. بوغبا يريد الانتقال ولا يفقد الأمل لكن مطالب ناديه تمثل العقبة إذ يطلب 160 مليون بينما أخبر النادي الأبيض أنه لا يستحق هذا المبلغ.

داخل غرفة العمليات، هناك أسماء أخرى. صفقة دوني فان دي بيك كانت قد حُسمت عمليًا لكن زيدان يريد أن يحاول حتى النهاية ضم بول بوجبا مما تسبب في إيقاف الهولندي الذي ينتظر في أياكس قرار ريال مدريد.

"إن كان يمكنه الرحيل غدًا، سيكون أفضل". زيدان كان واضحًا تمامًا حول مستقبل بيل، المدرب لم يُرِد الويلزي في فريقه واللاعب أراد الرحيل للصين. في نهاية المطاف، لم تتم الصفقة وأمام سيلتا لم يبدأ وحسب بل كان الأفضل. لذلك، يتجه مستقبل بيل أكثر من أي وقتٍ مضى نحو البقاء.

ويعتبر مستقبل خاميس رودريجيز كان الأكثر تقلبًا بدءً من خلافٍ داخل إدارة بايرن بين من أرادوا تفعيل خيار الشراء ومن عارضوا ذلك مرورًا بمعرفته بأن زيدان لن يعول عليه. ظهر نابولي أنشيلوتي بالمشهد لكن دخول أتليتكو غيّر قراره وجعله يريد البقاء في مدريد تحت قيادة سيميوني.

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بدا وأن وجهته ستكون الميتروبوليتانو لكن الـ 7-3 ورفض النادي بيعه لأتليتكو أوقفا الصفقة. احترافيته خلال التدريبات جعلت زيدان يعيد التفكير بوضعه فاستدعاه أمام سيلتا ولولا طرد مودريتش لكان قد أشركه، رحيله غير مستبعد لكن بالنهاية قد يصبح خاميس مثل بيل إحدى صفقات الصيف في مدريد.

منذ عودته إلى مدريد، لم يظهر زيدان نفس الثقة التي أظهرها سلفه بـ فينيسيوس حتى وإن اُتيحت للبرازيلي عدة فرص مع الفرنسي. خلال التحضيرات ومع ضم هازارد، تحول فينيسيوس للجناح الأيمن، مركز لا يتيح له تقديم أفضل مستوياته إلا أن إصابة هازارد فتحت الباب لمشاركته على اليسار ضد سيلتا فيجو.

ويتبقى أن نرى ما سيكون مركزه عندما يتعافى النجم القادم هذا الصيف لكن تشير الأمور أكثر فأكثر لدخول البرازيلي ضمن خطط المدرب الفرنسي. وعلى أية حال، النادي لا يفكر برحيله. باريس طلب دخوله ضمن صفقة نيمار لكن الطلب رُفض سريعًا، فينيسيوس ليس للبيع ورحيله ليس محل نقاش.

أمام بلد الوليد وفي مباراة عودته إلى البرنابيو، سيحظى فينيسيوس مجددًا بالفرصة لمواصلة كسب ثقة زيدان واستعادة السعادة بالكرة التي أوقعت جماهير ريال مدريد في غرامه الموسم الماضي.

أحد أكثر صفقات البيع احتمالية قبل غلق سوق الانتقالات هو ماريانو دياز، المهاجم يعلم بأن بنزيما لا يُمس في خطة زيدان مع رحيل يوفيتش الذي وإن لم يبدأ سيقاتل على مركزه مع الفرنسي ويلعب معه أحيانًا.

لذلك يسعى الدومينيكاني للرحيل عن ريال مدريد بعد عامٍ من عودته للنادي. بعدما كانت رغبته هي الاستمرار وإقناع زيدان، باتّ الآن يدرك أنه لن ينال فرصًا كثيرة ويعلم بأن الأفضل له هو الرحيل.

نصل إلى عنوان الصيف، نيمار يريد الرحيل عن باريس ويبدو برشلونة وجهته لكن عجزه المالي ورفض النادي الفرنسي إعادته لبرشلونة يعقدان انتقاله مدريد يبقى مُنتظرًا. النادي يعلم بأنه في حال فشل مفاوضات برشلونة واستمرار رغبة باريس ببيع نجمه، سيظهر الريال كالمنقذ ويتمتع بظروف أفضل.

مع ذلك، فإن هدف ريال مدريد للمستقبل ليس نيمار بل يظل مبابي. لا يجب أن نستبعد التعاقد مع البرازيلي لكن النادي لا يريد فقدان تركيزه عليه. حتى الآن، لم يحدث تواصل رسمي بين الناديين لكن الريال قد يجلس للتفاوض حول نيمار إن كان انتقال مبابي للنادي الأبيض العام المقبل معقدا أيضا.