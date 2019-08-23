رياضة | عبد الدايم: منتخب الطائرة قدم مباراة كبيرة أمام الرأس الأخضر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عبد الدايم: منتخب الطائرة قدم مباراة كبيرة أمام الرأس الأخضر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكن منتخبنا الوطنى الأول للرجال للكرة الطائرة من الفوز على منتخب الرأس الأخضر بثلاثة أشواط نظيفة فى أولى مبارياته بدورة الألعاب الإفريقية رقم رقم 12 التى تستضيفها المغرب حتى يوم 31 أغسطس الجارى ،جاءت نتيجة الأشواط 25 / 19 ، 25 / 20 ، 25 / 17 ، ويستعد المنتخب من غد السبت لمباراته الثانية والمهمة والقوية مع المنتخب الكاميرونى بطل إفريقيا ، ويقوم الهولندي جيدو المدير الفنى للمنتخب بإلقاء محاضرة مع اللاعبين ومشاهدة أحد مباريات المنتخب الكاميرونى فى البطولة الأفريقية التى اختتمت مؤخرا بتونس ، للتعرف على نقاط القوة والضعف فى خطوط المنافسة للتدريب غد على كيفية استغلالها .

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قال أحمد عبد الدايم رئيس اللجنة المؤقتة التى تدير إتحاد الكرة الطائرة إن منتخبنا الوطنى الأول قدم مباراة قوية أمام منتخب الرأس الاخضر ، وتمكن من الفوز باللقاء بكل سهولة وارتياحية ، مشيرا إلى أن المنتخب سوف يستعد من مساء اليوم للقاء الكاميرون يوم بعد غد الأحد ، والتى تعد مباراة صعبة ومهمة فى ذات الوقت ، موضحا أن الفوز على بطل إفريقيا يعد خطوة كبيرة نحو المنافسة على الميدالية الذهبية .

يمثل منتخبنا فى الدورة اللاعبين أحمد يوسف واحمد سعيد وأحمد ضياء وعمر تايسون ومصطفى ريشة ومحمد عادل ومحمد محسن وعبد الرحمن سعودى وحسام يوسف وأحمد فتحى وهشام يسرى واحمد عبد العال ، ويضم الجهاز الفنى والادارى والطبى ، أحمد عبد الدايم مديرا اداريا والهولندي جيدو مديرا فنيا وأحمد عاشور مدربا ورجب قطب محلل تقني وعبد الرحمن غانم للعلاج الطبيعى .