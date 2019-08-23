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رياضة | من أجل إرضاء ميسي.. برشلونة يقدم العرض الكبير لجلب نيمار

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كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر من أجل إرضاء .. يقدم العرض الكبير لجلب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يحاول نادي برشلونة الاسباني التعاقد مع البرازيلي نيمار دا سيلفا مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي، وذلك من أجل إرضاء لاعبه الأرجنتيني ليونيل ميسي.

وكان "ميسي" قد حصل علي وعدًا من جوسيب بارتوميو رئيس نادي برشلونة بالتعاقد مع البرازيلي "نيمار" خلال  فترة الإنتقالات الصيفية الحالية لتدعيم صفوف الفريق بالموسم الكروي الجديد.

ووفقًا لبرنامج "الشرينيجيتو" أن نادي برشلونة يجهز حاليًا عرضًا جديدًا لتقديمه لنادي باريس سان جيرمان للتوقيع مع البرازيلي "نيمار" من أجل إرضاء "ميسي" وعدم إثارة غضبه خلال الفترة الحالية.

وكان نادي باريس سان جيرمان رفض عرضين من نادي برشلونة لضم "نيمار" ولكن النادي الكتالوني يواصل محاولاته مع النادي الباريسي لحسم صفقة اللاعب البرازيلي.

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