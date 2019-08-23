رياضة | رامي ربيعة يخضع للفحص الطبي في الأهلي.. غدا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رامي ربيعة يخضع للفحص الطبي في الأهلي.. غدا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يخضع رامي ربيعة مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، صباح غدا السبت للفحص الطبي، من أجل تحديد حجم إصابته وتحديد مدة العلاج.

وكان ربيعة، طلب التبديل بالدقيقة 29 من عمر الشوط الثاني، عقب شكواه من آلام الخلفية خلال مباراة فريقه أمام إطلع بره بطل جنوب السودان، بدوري أبطال إفريقيا.

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وحقق الأهلي الفوز على إطلع بره بتسعة أهداف نظيفة، بالمباراة التي أقيمت على ملعب برج العرب في إياب الدور التمهيدي لدوري أبطال إفريقيا.