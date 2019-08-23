رياضة | هدف واحد يحرم الأهلي من معادلة الإنتصار الأكبر في تاريخ دوري أبطال إفريقيا

اكتسح النادي الأهلي ضيفه فريق إطلع برة بطل جنوب السودان بنتيجة 9 - 0 في المباراة التي جرت بينهما مساء اليوم الجمعة، على أرضية استاد "برج العرب" في إياب دور الـ64 لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

جاءت أهداف الأهلي عن طريق كل من، حسين الشحات "هاتريك"، صلاح محسن "هدفين"، حمدي فتحي "هدفين"، أحمد فتحي "هدف"، مدافع إطلع برة "هدف بالخطأ في مرماه" بالدقائق 6، 19، 40، 45، 46، 55، 62، 67، 81 من زمن اللقاء.

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فوز الأهلي على نظيره إطلع برة بطل جنوب السودان يعتبر ثاني أكبر إنتصار في تاريخ بطولة دوري أبطال إفريقيا بشكل عام، وذلك بعد فوز الدفاع الحسني الجديدي المغربي على نظيره بنفيكا بيساو الغيني بنتيجة 10- 0 في ذهاب الدور التمهيدي للبطولة الإفريقية عام 2018.

وكان يحتاج الأهلي لهدف واحد ليعادل الإنتصار الأكبر في تاريخ دوري أبطال إفريقيا بالفوز بعشرة أهداف نظيفة والمسجل بإسم الدفاع الحسني الجديدي المغربي.

كما يعتبر هذا الإنتصار هو الأكبر في تاريخ مشاركات الأهلي بالبطولات الإفريقية.