شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. الاهلي يتقدم على "إطلع بره" برباعية نظيفة فى الشوط الأول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهى الشوط الأول من مباراة الاهلي وفريق "إطلع بره" بطل جنوب السودان المقامة حالياً على برج العرب في إياب دور الـ64 ببطولة دوري أبطال أفريقيا بتقدم الاهلي برباعية نظيفة سجلها، صلاح محسن "هدفين" وحسين الشحات وأحمد فتحي.

يلعب الاهلي المباراة بتشكيل ، مكوّن من: علي لطفي -محمود وحيد - رامي ربيعة - محمود متولي - أحمد فتحي -عمرو السولية - حمدي فتحي - حسين الشحات - محمد مجدي قفشة -جونيور أجاي وصلاح محسن.

فيما يجلس علي مقاعد البدلاء كل من محمد الشناوي وحسام عاشور وأليو ديانج وأحمد الشيخ وياسر إبراهيم وايمن أشرف وجيرالدو.

فيما يلعب الفريق الجنوب السوداني اللقاء بتشكيل مكوّن من: خميس دانيال،متوكل عبد الكريم،مصطفى سليم ،زكريا أسكوفاس، بوي لام ، مانديلا معليش ، بيتر ساندي"كمندوش" ، دوك، داريو ، مانديلا وفيليب.

بداية حماسية من جانب الاهلي الذى ضغط منذ البداية على الضيوف بغية تسجيل هدف مُبكر مُستغلاً دعم الجماهير وكذلك نتيجة لقاء الذهاب التى تُرجح كفة الاهلي ، وسيطر لاعبو الاحمر على مجريات اللقاء منذ البداية.

ونجح صلاح محسن في تسجيل هدف مُبكر في الدقيقة السادسة من جملة رائعة وهجمة منظمة للأهلي على حدود منطقة الجزاء بسلسلة من التمريرات القصيرة انتهت بتمريرة عرضية لحسين الشحات مخترقا منطقة جزاء الضيوف من جهة اليسار ومرر كرة عرضية أرضية لصلاح محسن المُنفرد بحارس بل جنوب السودان ويُسجل في الشباك.

واصل الاهلي سيطرته على اللقاء بعد هدف صلاح محسن وسط تراجع من أداء الضيوف الذين إكتفوا باللعب على الهجمة المرتدة.

واصل الاهلي سيطرته على اللقاء بعد هدف صلاح محسن وسط تراجع من أداء الضيوف الذين إكتفوا باللعب على الهجمة المرتدة، وأسفر الهجوم الأهلاوي عن هدف ثاني سجله حسين الشحات من جملة جيدة أيضاً حيث مرر قفشة كرة جيدة للشحات الذى سجل الكرة في مرمى الضيوف.

وخرج رامي ربيعة للإصابة وشارك أيمن أشرف بدلاً منه ونال حسين الشحات بطاقة صفراء للخشونة.

وشهدت الدقائق الأخيرة سيطرة تامة من الاهلي وبرزت تمريرات مجدي قفشة السحرية لزملاؤه كما تألق صلاح محسن وسدد أكثر من كرة ونجح صلاح محسن في تسجيل هدف ثان له وثالث للأهلي في الدقيقة 40 بعدما مرر قفشة كرة لأجاي ولعب الأخير لصلاح محسن الذي سجل هدفاً ثالثاً وبعدها واصل الاهلي سيطرته على اللقاء وسجل أحمد فتحي هدفاً رابعاً لينتهي بعدها هذا الشوط بتقدم الاهلي برباعية نظيفة.