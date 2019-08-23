شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يقيم تدريبات صباحية غدا للمستبعدين من مواجهة ديكاداها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر الجهاز الفني للزمالك بقيادة الصربي ميتشو خوض اللاعبين المستبعدين من قائمة الفريق لمباراة ديكاداها بطل الصومال، تدريبات فى العاشرة صباح غدا السبت على ملعب النادى، وذلك لتجهيزهم لمواجهة مصر المقاصة، التى ستقام يوم الأربعاء المقبل، فى دور الثمانية من بطولة كأس مصر.

ومن المقرر أن يتواجد فى التدريب الصباحى الذى سيقام فى الزمالك كلا من طارق حامد وأحمد سيد زيزو ومحمد عبد السلام والحارس محمد صبحي بجانب المغربى محمد أوناجم.

وكان الزمالك قد توجه إلى الإسكندرية لخوض مباراة ديكاداها بالقائمة التالية:

حراسة المرمى: محمد عواد - محمد أبو جبل.

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خط الدفاع: محمود علاء - محمد عبد الغني - محمود الونش - حازم إمام - حمدى النقاز - محمد عبد الشافي - عبد الله جمعة.

خط الوسط: محمود عبد العزيز - محمد حسن - فرجانى ساسي - محمد عنتر - إسلام جابر - أوباما- شيكابالا - بامبو - أشرف بن شرقي.

خط الهجوم: مصطفي محمد - عمر السعيد.