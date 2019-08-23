شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة يكشف سر ابتعاد بطل مونديال للأندية عن تدريب الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تضاءلت حظوظ البرازيلي باولو أوتوري المتوّج بكأس العالم للأندية مع ساوباولو البرازيلي في تدريب فريق الأهلي خلال الفترة المقبلة خلفاً للأورجوياني مارتن لاسارتي رغم ترشيحه للقلعة الحمراء مؤخراً من قبل أكثر من وكيل لاعبين.

ورغم السيرة الذاتية الجيدة للمدرب البرازيلي حيث سبق له قيادة أندية في البرتغال والبرازيل وبيرو واليابان وقطر، بالإضافة إلى توليه تدريب منتخبي بيرو وقطر إلا أن حظوظه في تدريب المارد الأحمر تبدو صعبة.

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ويبحث الاهلي عن مدرب أجنبي لخلافة لاسارتي الذي تمت إقالته مؤخراً بعد الخروج من كأس مصر بالخسارة من بيراميدز السبت الماضي بهدف نظيف في دور الـ16 للكأس.