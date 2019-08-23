الارشيف / اخبار الرياضه

فاركو والمتحدة أخر وديتين للمقاولون قبل معسكر كرواتيا

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن فاركو والمتحدة أخر وديتين للمقاولون قبل معسكر كرواتيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب لخوض مباراتين وديتين بعد غد ، الأحد ، أمام فريقي فاركو والشركة المتحدة، في ختام استعدادات الفريق بالجبل الأخضر قبل السفر إلى كرواتيا للدخول في معسكر اعداد خارجي.

كان الجهاز الفني للمقاولون العرب بقيادة عماد النحاس قد قرر خوض 6 وديات قبل السفر إلى كرواتيا، حيث واجه ذئاب الجبل كل من مصر للتأمين ومنتخب السويس، ثم الزيد الاماراتي و ديروط.

Advertisements

ويطير المقاولون إلى كرواتيا في 26 أغسطس الجاري حيث يدخل الفريق في معسكر إعداد خارجي يتخلله ثلاث مباريات ودية مع فرق أجنبية استعدادا للموسم الجديد الذي ينطلق في سبتمبر المقبل.

 

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر فاركو والمتحدة أخر وديتين للمقاولون قبل معسكر كرواتيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا