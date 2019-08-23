التجديف يحصد ذهبية 1000 متر مختلط بالألعاب الأفريقية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حصد منتخب التجديف الوطنى الميدالية الذهبية ليضيفها إلى رصيد البعثة المصرية المشاركة فى دورة الألعاب الأفريقية المقامة فى المغرب. ونجح اللاعبان المصريان، الزوجى المختلط عبد الخالق البنا ودارين حجازى، فى الفوز بسباق 1000 متر لتحصل مصر الميدالية الذهبية، وتفوق الثنائى المصرى على جميع المنتخبات. وجاء منتخب تونس ثانيا ليحقق الفضية، ثم الفريق الجزائرى فى سباق 1000 متر مختلط.

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