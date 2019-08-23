شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب السباحة يضيف ذهبية وفضية لمصر في الالعاب الافريقية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
نجح منتخب رجال السباحة المصري في حصد ميدالية ذهبية جديدة وإضافتها لرصيد البعثة المصرية المشاركة في دورة الألعاب الإفريقية المقامة في المغرب.
وحل منتخب الرجال المصري في مقدمة ترتيب سباق التتابع ٢٠٠ متر ، بعدما قطع السباق في زمن قدره ٧ دقائق و٢٥ ثانية و٤١ جزء من الثانية.
وحل منتخب جنوب إفريقيا في المركز الثاني بالترتيب بينما جاء منتخب الجزائر في المركز الثالث.
فيما حصد المنتخب المصري للسباحة الميدالية الفضية في سباق ١٠٠ متر تتابع مختلط بعدما حقق زمنا قدره ٣ دقائق و٣٤ ثانية.
وجاء منتخب جنوب إفريقيا في قمة ترتيب السباق بفارق ٣ ثواني عن مصر، وجاء منتخب الجزائر في الترتيب الثالث.
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