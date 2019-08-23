شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب السباحة يضيف ذهبية وفضية لمصر في الالعاب الافريقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجح منتخب رجال السباحة المصري في حصد ميدالية ذهبية جديدة وإضافتها لرصيد البعثة المصرية المشاركة في دورة الألعاب الإفريقية المقامة في المغرب. وحل منتخب الرجال المصري في مقدمة ترتيب سباق التتابع ٢٠٠ متر ، بعدما قطع السباق في زمن قدره ٧ دقائق و٢٥ ثانية و٤١ جزء من الثانية. Advertisements وحل منتخب جنوب إفريقيا في المركز الثاني بالترتيب بينما جاء منتخب الجزائر في المركز الثالث. فيما حصد المنتخب المصري للسباحة الميدالية الفضية في سباق ١٠٠ متر تتابع مختلط بعدما حقق زمنا قدره ٣ دقائق و٣٤ ثانية. وجاء منتخب جنوب إفريقيا في قمة ترتيب السباق بفارق ٣ ثواني عن مصر، وجاء منتخب الجزائر في الترتيب الثالث.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر منتخب السباحة يضيف ذهبية وفضية لمصر في الالعاب الافريقية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.