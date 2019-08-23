شكرا لقرائتكم خبر عن 75 دقيقة.. الاهلي يواصل الضغط رغم التقدم على "إطلع بره" بثمانية نظيفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مرت 75 دقيقة من مباراة الاهلي وفريق "إطلع بره" بطل جنوب السودان المقامة حالياً على برع العرب في إياب دور الـ64 ببطولة دوري أبطال أفريقيا والأهلي يتقدم بثمانية أهداف نظيفة.

بداية حماسية من جانب الاهلي الذى ضغط منذ البداية على الضيوف بغية تسجيل هدف مُبكر مُستغلاً دعم الجماهير وكذلك نتيجة لقاء الذهاب التى تُرجح كفة الاهلي ، وسيطر لاعبو الاحمر على مجريات اللقاء منذ البداية.

ونجح صلاح محسن في تسجيل هدف مُبكر في الدقيقة السادسة من جملة رائعة وهجمة منظمة للأهلي على حدود منطقة الجزاء بسلسلة من التمريرات القصيرة انتهت بتمريرة عرضية لحسين الشحات مخترقا منطقة جزاء الضيوف من جهة اليسار ومرر كرة عرضية أرضية لصلاح محسن المُنفرد بحارس بل جنوب السودان ويُسجل في الشباك.

واصل الاهلي سيطرته على اللقاء بعد هدف صلاح محسن وسط تراجع من أداء الضيوف الذين إكتفوا باللعب على الهجمة المرتدة.

واصل الاهلي سيطرته على اللقاء بعد هدف صلاح محسن وسط تراجع من أداء الضيوف الذين إكتفوا باللعب على الهجمة المرتدة، وأسفر الهجوم الأهلاوي عن هدف ثاني سجله حسين الشحات من جملة جيدة أيضاً حيث مرر قفشة كرة جيدة للشحات الذى سجل الكرة في مرمى الضيوف.

وخرج رامي ربيعة للإصابة وشارك أيمن أشرف بدلاً منه ونال حسين الشحات بطاقة صفراء للخشونة.

Advertisements

وشهدت الدقائق الأخيرة سيطرة تامة من الاهلي وبرزت تمريرات مجدي قفشة السحرية لزملاؤه كما تألق صلاح محسن وسدد أكثر من كرة ونجح صلاح محسن في تسجيل هدف ثان له وثالث للأهلي في الدقيقة 40 بعدما مرر قفشة كرة لأجاي ولعب الأخير لصلاح محسن الذي سجل هدفاً ثالثاً وبعدها واصل الاهلي سيطرته على اللقاء وسجل أحمد فتحي هدفاً رابعاً لينتهي بعدها هذا الشوط بتقدم الاهلي برباعية نظيفة.

الشوط الثاني

لم تختلف بداية الشوط الثاني عن الأول وواصل المارد الأحمر سيطرته على اللقاء ونجح حسين الشحات في تسجيل الهدف الخامس في الدقيقة 46 ويستمر الطوفان الأحمر ويتراقص الشحات مرة أخرى بدفاع فريق بطل جنوب السودان ويلعب كرة إلى حمدي فتحي الذى سدد صاروخ يسكن شباط الضيفو ويسجل الهدف السادس في الدقيقة 55.

وأستمرت السيطرة الأهلاوية وسجل حسين الشحات الهدف السابع في الدقيقة 62 ونجح حمدي فتحي في تسجيل هدف ثامن في الدقيقة 67 وواصل الأهلي الهجوم على مرمى الفريق الجنوب أفريقي المستسلم للغاية.