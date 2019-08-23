شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو وصور .. رامى ربيعة يغادر مباراة الأهلى و أطلع برة بإصابة جديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - غادر رامى ربيعة مدافع فريق الاهلى أرض ملعب برج العرب بعد مرور 25 دقيقة بسبب الإصابة ودخل بديلة أيمن أشرف من مباراة إطلع بره والتي تأتى فى إطار مواجهات إياب دور الـ64 لبطولة دورى أبطال افريقيا بعد انتهاء مباراة الذهاب بفوز الفريق الأحمر برباعية نظيفة.

وجاء تشكيل الأهلى فى مواجهة أطلع برة كالتالي :"فى حراسة المرمى : علي لطفي، خط الدفاع : محمود وحيد - رامي ربيعة - محمود متولي - أحمد فتحي، خط الوسط: عمرو السولية - حمدي فتحي - حسين الشحات - محمد مجدي قفشة وخط الهجوم : جونيور أجاي - صلاح محسن، ويأتي علي مقاعد البدلاء كل من محمد الشناوي وحسام عاشور وأليو ديانج وأحمد الشيخ وياسر إبراهيم وايمن أشرف وجيرالدو.

يشار إلى أن رامى ربيعة عائد للمباريات منذ فترة قصيرة بعد غياب طويل امتد لأكثر من عام كامل، بسبب الإصابة، قبل أن تلحق به إصابة جديدة اليوم.