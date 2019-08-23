حمدى فتحى الأهلى يضيف الهدف الثامن فى مرمى اطلع برة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سجل حمدى فتحى لاعب الأهلى هدفه الثانى وهدف فريقه الثامن فى مرمى أطلع برة فى الدقيقة 67 من عُمر اللقاء. ويواجه الأهلى نظيره اطلع برة بطل جنوب السودان فى تمام الساعة السابعة مساء على ملعب برج العرب والتي تأتى فى إطار مواجهات إياب دور الـ64 لبطولة دورى أبطال افريقيا بعد انتهاء مباراة الذهاب بفوز الفريق الأحمر برباعية نظيفة. Advertisements وجاء تشكيل الأهلى فى مواجهة أطلع برة كالتالي :"فى حراسة المرمى : علي لطفي، خط الدفاع : محمود وحيد - رامي ربيعة - محمود متولي - أحمد فتحي، خط الوسط: عمرو السولية - حمدي فتحي - حسين الشحات - محمد مجدي قفشة وخط الهجوم : جونيور أجاي - صلاح محسن، ويأتي علي مقاعد البدلاء كل من محمد الشناوي وحسام عاشور وأليو ديانج وأحمد الشيخ وياسر إبراهيم وايمن أشرف وجيرالدو.

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