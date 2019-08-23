شكرا لقرائتكم خبر عن 65 دقيقة..الطوفان الأحمر مُستمر ..و"إطلع بره" يستقبل 7 أهداف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مرت 65 دقيقة من مباراة الاهلي وفريق "إطلع بره" بطل جنوب السودان المقامة حالياً على برع العرب في إياب دور الـ64 ببطولة دوري أبطال أفريقيا والأهلي يتقدم بسباعية نظيفة.

بداية حماسية من جانب الاهلي الذى ضغط منذ البداية على الضيوف بغية تسجيل هدف مُبكر مُستغلاً دعم الجماهير وكذلك نتيجة لقاء الذهاب التى تُرجح كفة الاهلي ، وسيطر لاعبو الاحمر على مجريات اللقاء منذ البداية.

ونجح صلاح محسن في تسجيل هدف مُبكر في الدقيقة السادسة من جملة رائعة وهجمة منظمة للأهلي على حدود منطقة الجزاء بسلسلة من التمريرات القصيرة انتهت بتمريرة عرضية لحسين الشحات مخترقا منطقة جزاء الضيوف من جهة اليسار ومرر كرة عرضية أرضية لصلاح محسن المُنفرد بحارس بل جنوب السودان ويُسجل في الشباك.

واصل الاهلي سيطرته على اللقاء بعد هدف صلاح محسن وسط تراجع من أداء الضيوف الذين إكتفوا باللعب على الهجمة المرتدة.

واصل الاهلي سيطرته على اللقاء بعد هدف صلاح محسن وسط تراجع من أداء الضيوف الذين إكتفوا باللعب على الهجمة المرتدة، وأسفر الهجوم الأهلاوي عن هدف ثاني سجله حسين الشحات من جملة جيدة أيضاً حيث مرر قفشة كرة جيدة للشحات الذى سجل الكرة في مرمى الضيوف.

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وخرج رامي ربيعة للإصابة وشارك أيمن أشرف بدلاً منه ونال حسين الشحات بطاقة صفراء للخشونة.

وشهدت الدقائق الأخيرة سيطرة تامة من الاهلي وبرزت تمريرات مجدي قفشة السحرية لزملاؤه كما تألق صلاح محسن وسدد أكثر من كرة ونجح صلاح محسن في تسجيل هدف ثان له وثالث للأهلي في الدقيقة 40 بعدما مرر قفشة كرة لأجاي ولعب الأخير لصلاح محسن الذي سجل هدفاً ثالثاً وبعدها واصل الاهلي سيطرته على اللقاء وسجل أحمد فتحي هدفاً رابعاً لينتهي بعدها هذا الشوط بتقدم الاهلي برباعية نظيفة.

الشوط الثاني

لم تختلف بداية الشوط الثاني عن الأول وواصل المارد الأحمر سيطرته على اللقاء ونجح حسين الشحات في تسجيل الهدف الخامس في الدقيقة 46 ويستمر الطوفان الأحمر ويتراقص الشحات مرة أخرى بدفاع فريق بطل جنوب السودان ويلعب كرة إلى حمدي فتحي الذى سدد صاروخ يسكن شباط الضيفو ويسجل الهدف السادس في الدقيقة 55.

وأستمرت السيطرة الأهلاوية وسجل حسين الشحات الهدف السابع في الدقيقة 62 .