شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلي يهزم البلاستيك بهدفين وديا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حقق الإسماعيلى فوزا على فريق البلاستيك احد أندية المظاليم بهدفين مقابل هدف فى المباراة الودية التى جمعت الفريقين مساء اليوم ، ضمن سلسلة المباريات التجريبية استعدادا للموسم الجديد.

هدف الإسماعيلى الأول سجله حازم مرسى فى الشوط الأول عقب تقدم فريق البلاسيتك ثم سجل محمد هاشم هدف الانتصار من ضربة رأسية فى الشوط الثانى.

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بدأ الفريق بتشكيل ضم كل من أيمن رجب حارس مرمى ، محمد هاشم ،محمد عمار ، أحمد فتحى كاستيلو ، محمد الضرف ، مصطفى فارس ، مدحت فقوسة ، بيكيتى سيلفا ، نيمار ، حازم مرسى ، محمد حمدى زكى.

وسيتم اراحة اللاعبين الذين شاركو بصفة أساسية فى لقاء اليوم من ودية الغد التى ستقام أمام انبى على ملعب بتروسبورت فى ختام سلسلة ودياته بهذا المعسكر.