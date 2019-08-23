سيف عيسى يكتفي بفضية تحت 74 كجم بتايكوندو الألعاب الإفريقية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حصد البطل المصري العالمي سيف عيسى الميدالية الفضية في منافسات التايكوندو بدورة الألعاب الإفريقية المقامة حاليا في المغرب، بصالة الأمير مولاي عبد الله بمدينة الرياض. Advertisements وواجه سيف عيسى في المباراة النهائية لوزن تحت ٧٤ كجم منافسه التونسي وانتهت المباراة بالضربة الذهبية بعدما انتهى الوقت الأصلي للقاء بالتعادل بنتيجة ٦-٦ لكلا اللاعبين. وسبق للتايكوندو المصري حصد عدة ميداليات منذ بداية المنافسات وحصد ذهبيتين و٤ فضيات وبرونزية وحيدة في الأيام الماضية، حيث تنتهي منافسات التايكوندو اليوم، وتنطلق غدا بنفس الصالة منافسات الكاراتيه بمشاركة المنتخب المصري.

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