شكرا لقرائتكم خبر عن أهداف الشوط الأول من مباراة الاهلى واطلع بره والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهى الشوط الأول من مباراة الأهلي وفريق اطلع برة، بطل جنوب السودان، المقامة حالياً على برج العرب فى إياب دور الـ64 ببطولة دوري أبطال أفريقيا بتقدم الأهلي برباعية نظيفة، سجلها صلاح محسن "هدفين"، وحسين الشحات، وأحمد فتحى.

وجاء تشكيل الأهلى فى مواجهة اطلع برة كالتالى: "فى حراسة المرمى: علي لطفي، خط الدفاع : محمود وحيد - رامي ربيعة - محمود متولي - أحمد فتحي، خط الوسط: عمرو السولية - حمدي فتحي - حسين الشحات - محمد مجدي قفشة وخط الهجوم : جونيور أجاي - صلاح محسن، ويأتي علي مقاعد البدلاء كل من محمد الشناوي وحسام عاشور وأليو ديانج وأحمد الشيخ وياسر إبراهيم وايمن أشرف وجيرالدو.

Advertisements

هدف صلاح محسن الأول

هدف حسين الشحات

هدف صلاح محسن الثانى

هدف أحمد فتحى