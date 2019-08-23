انت الان تتابع غوارديولا يلمح إلى إمكانية مشاركة كانسيلو في أول مباراة له أمام بورنموث في الدوري الإنكليزي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

البرتغالي جواو كانسيلو

قال الإسباني جوسيب غوارديولا مدرب نادي مانشستر سيتي الإنكليزي لكرة القدم، اليوم الجمعة، إن الصفقة الكبيرة للفريق البرتغالي جواو كانسيلو ربما يسجل أول مشاركة له مع الفريق في مباراته يوم الأحد المقبل أمام مضيفه بورنموث.

ويسعى الظهير الأيمن البرتغالي، والذي وقع للفريق مقابل 60 مليون جنيه إسترليني( 73.4مليون دولار) قادماً من يوفنتوس الإيطالي، إلى حجز مكان له في التشكيلة الأساسية.

وأضاف غوارديولا في حديثه مع الصحفيين: "يمكنه المشاركة، وهو جاهز".

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وتابع: "هو يرى مانريده في التدريبات والتحليل، إنه يهتم بذلك، وهو محترف جيد ويتمتع بصفات ممتازة".

وافتتح مانشستر سيتي حملة الدفاع عن لقبه بفوز كبير على ويستهام يونايتد 5 / صفر ، لكنه تعادل على ملعبه 2 / 2 مع توتنهام الإسبوع الماضي.