الان تتابع برباعية في أبها.. الهلال يبدأ رحلة استعادة اللقب والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل فاز الهلال على نظيره أبها 4- 2 في المباراة التي جمعتهما في الجولة الأولى من الدوري السعودي للمحترفين.
سجل مهاجم أبها فانيفا إيما أندرياتسيما القادم من مدغشقر الهدف الأول في المباراة في الدقيقة 20 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء، بعد كرة من زميله سعد بقير.
وتعادل الفرنسي بافيتيمبي غوميز للهلال في الدقيقة 39، قبل أن يعود ويسجل هدف التقدم في الدقيقة 44.
وضاعف الإيطالي سیباستیان جيوفينكو النتيجة للهلال في الدقيقة 63.
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