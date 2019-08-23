الان تتابع “الرئاسة” تسيطر على المراكز الأولى و”الفائزة” أسرع “الحيل” وصولًا لخط النهاية والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل واس- الخليج 365 شهدت الأشواط التنشيطية المفتوحه لسن “الحيل والزمول” على مسافة 5 كيلو المقامة على أرضية ميدان محافظة الطائف للهجن منافسات مثيرك بين مؤسسات الهجن العملاقة وكبار المضمرين. وانتزعت هجن الرئاسة أربع أشواط متتالية كانت أسرعهن “الفائزة” وصولًا لخط النهاية، حيث حسمت الشوط الثالث بأفضل توقيت زمني قدره ثمان دقايق وعشر ثواني، فيما حسمت “هملولة” الشوط الأول الرئيسي المخصص للحيل، وفازت في الشوط الثاني “مشاكل”، وفاز بالشوط الرابع “ملبي”، فيما جاءت نتائج المركز الأول لباقي الأشواط على النحو التالي: Advertisements الشوط 5: “الغزيل” رائد دخيل الله القرشي. الشوط 6: “مطنوخ” لحمد سيف الهاجري. الشوط 7: “سيوف” لحماد بركة الجهني. الشوط 8: “مياس” لحمد عبيد الخييلي.

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