شكرا لقرائتكم خبر عن السباحة المصرية هانيا مورو تحرز ذهبية 400 متر حرة بدورة الألعاب الإفريقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - توجت السباحة المصرية هانيا مورو بالميدالية الذهبية في سباق 400 متر حرة، الذي أقيم اليوم الجمعة، ضمن منافسات دورة الألعاب الإفريقية التي تستضيفها المغرب حاليا.

وحققت مورو زمنا قدره 4 دقائق و21 ثانية و36 جزءا من الثانية لتفوز بالمركز الأول، وتضيف الذهبية الثالثة لها بدورة الألعاب، التي تتصدرها مصر حتى الآن بعد تحقيق أكثر من 50 ميدالية متنوعة.