شكرا لقرائتكم خبر عن السباحة المصرية هانيا مورو تحرز ذهبية 400 متر حرة بدورة الألعاب الإفريقية والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - توجت السباحة المصرية هانيا مورو بالميدالية الذهبية في سباق 400 متر حرة، الذي أقيم اليوم الجمعة، ضمن منافسات دورة الألعاب الإفريقية التي تستضيفها المغرب حاليا.
وحققت مورو زمنا قدره 4 دقائق و21 ثانية و36 جزءا من الثانية لتفوز بالمركز الأول، وتضيف الذهبية الثالثة لها بدورة الألعاب، التي تتصدرها مصر حتى الآن بعد تحقيق أكثر من 50 ميدالية متنوعة.
كانت هذه تفاصيل خبر السباحة المصرية هانيا مورو تحرز ذهبية 400 متر حرة بدورة الألعاب الإفريقية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.