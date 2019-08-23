الهلال يسحق أبها برباعية في إفتتاح مباراياته بالدوري السعودي

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الجمعة 23 أغسطس 2019

كتب على احمد

استهل الهلال وصيف بطل دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، مشواره في الموسم الجديد بفوز مثير 4-2 على الوافد الجديد للدوري فريق أبها.



وقدم الفريق الأزرق مباراة قوية، أظهر فيها أبها قدراته على الوقوف في وجه الزعيم، لكن قلة خبرتهم خذلتهم في وقت الحسم، فيما استفاد الهلال من الفرص المتاحة له ليسجل نتيجة عريضة.

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وتقدم أبها بهدف سجله فانيفا إيما إندرياتسيما في الدقيقة 20 وتعادل بافيتيمبي جوميز للهلال في الدقيقة 39 قبل أن يسجل الفرنسي نفسه الهدف الثاني.

ثم عزز الإيطالي سيباستيان جيوفينكو النتيجة بالهدف الثالث في الدقيقة 63، قبل أن يسجل سعد بقير الهدف الثاني لأبها في الدقيقة 81 من ركلة جزاء، واختتم عمر خريبين أهداف المباراة والهلال بتسجيل الرابع في الدقيقة 85.

وحصد الهلال أول 3 نقاط له بالمسابقة متفوقا بأهداف الأربعة على كل منافسيه، بينما هبط أبها لقاع الترتيب بفارق الأهداف نفسه.