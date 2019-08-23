- 1/2
- 2/2
Advertisements
الجمعة 23 أغسطس 2019
كتب
على احمد
استهل الهلال وصيف بطل دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، مشواره في الموسم الجديد بفوز مثير 4-2 على الوافد الجديد للدوري فريق أبها.
وقدم الفريق الأزرق مباراة قوية، أظهر فيها أبها قدراته على الوقوف في وجه الزعيم، لكن قلة خبرتهم خذلتهم في وقت الحسم، فيما استفاد الهلال من الفرص المتاحة له ليسجل نتيجة عريضة.
وتقدم أبها بهدف سجله فانيفا إيما إندرياتسيما في الدقيقة 20 وتعادل بافيتيمبي جوميز للهلال في الدقيقة 39 قبل أن يسجل الفرنسي نفسه الهدف الثاني.
ثم عزز الإيطالي سيباستيان جيوفينكو النتيجة بالهدف الثالث في الدقيقة 63، قبل أن يسجل سعد بقير الهدف الثاني لأبها في الدقيقة 81 من ركلة جزاء، واختتم عمر خريبين أهداف المباراة والهلال بتسجيل الرابع في الدقيقة 85.
وحصد الهلال أول 3 نقاط له بالمسابقة متفوقا بأهداف الأربعة على كل منافسيه، بينما هبط أبها لقاع الترتيب بفارق الأهداف نفسه.
Advertisements
كانت هذه تفاصيل خبر الهلال يسحق أبها برباعية في إفتتاح مباراياته بالدوري السعودي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.