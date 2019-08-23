تركي آل الشيخ يعلن تعاقد ألميريا مع صفقة جديدة

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الجمعة 23 أغسطس 2019

أعلن تركي آل الشيخ، المالك الجديد لفريق ألميريا الإسباني ورئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، عن الصفقة التاسعة لناديه، استعدادًا للموسم الجديد.

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ونشر تركي آل الشيخ عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" تغريدة يعلن خلالها عن التعاقد مع الأرجنتيني فالنتين فادا، لاعب بوردو الفرنسي، وصورة تجمع بين محمد جمال العاصي، المدير التنفيذي للنادي، مع اللاعب الأرجنتيني وعلق عليها قائلًا: "اللاعب الأرجنتيني ڤالنتين ڤادا ٢٣ عامًا، قادمًا من نادي بوردو الفرنسي بنظام الإعارة مع خيار الشراء، الصفقة التاسعة".

ودعم تركي آل الشيخ ناديه بـ8 صفقات، وذلك من أجل قيادة الفريق للصعود إلى دوري الدرجة الأولى الإسباني.