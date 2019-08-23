تعرف على تشكيل اتحاد جدة أمام الرائد

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الجمعة 23 أغسطس 2019
كتب
على احمد
أعلن التشيلى لويس سييرا المدير الفنى لفريق اتحاد جدة عن تشكيل فريقه لمواجهة الرائد، التى سوف تنطلق فى تمام الثامنة إلا عشر دقائق من مساء اليوم الجمعة على ملعب "الجوهرة المشعة"، فى الجولة الافتتاحية من الدورى السعودى للمحترفين.
ويدخل الاتحاد لقاء اليوم بمعنويات مرتفعة بعد التأهل لدور الـ 8 من دورى أبطال آسيا، بالإضافة إلى الفوز على العهد اللبنانى 3-0 فى ذهاب دور الـ 32 من البطولة العربية.
ويسعى فريق العميد، لتحقيق الفوز من أجل بداية الموسم بشكل مميز، خاصة بعد المستوى الهزيل الذى ظهر عليه الفريق فى الموسم الماضى.
ويبدأ اتحاد جدة المباراة بالتشكيل التالى: حراسة المرمى: فواز القرنى
الدفاع : سعود عبد الحميد – زياد الصحفى – مروان دا كوستا – حمدان الشمرانى
الوسط : إيميليانو – لويس خيمينيز – كارلوس فيلانويفا – كريم الأحمدى
الهجوم : رومارينيو – بريجوفيتش
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