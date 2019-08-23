محمد صلاح يتصدر التشكيل المثالي لقمة آرسنال وليفربول

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الجمعة 23 أغسطس 2019
كتب
على احمد
اختارت شبكة "سكاي سبورتس" البريطانية، محمد صلاح نجم منتخب مصر في التشكيلة المثالية للمباراة المرتقبة التي تجمع بين ناديى ليفربول وأرسنال في السادسة والنصف مساء غد السبت بملعب "أنفيلد"، ضمن منافسات الجولة الثالثة من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".
وتواجد محمد صلاح ضمن أفضل 11 لاعباً في ناديا ليفربول وأرسنال، حيث ضمت التشكيلة المثالية كلاً من، لينو فى حراسة المرمى، روبرتسون، فان ديك، لويز، أرنولد، سيبايوس، فابينيو، محمد صلاح، فيرمينو، ساديو ماني، أوباميانج.
ويتصدر ليفربول جدول ترتيب الدورى الإنجليزى الممتاز "البريميرليج" برصيد 6 نقاط، متفوقاً بفارق الأهداف على أرسنال صاحب الوصافة.
وتغلب ليفربول على نورويتش سيتي وساوثهامبتون، فيما تفوق أرسنال على نيوكاسل يونايتد وبيرنلي ضمن منافسات الدوري الإنجليزي.
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