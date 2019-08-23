تعرف على تشكيل الأهلي المصري أمام أطلع بره في دوري أبطال أفريقيا

Advertisements الجمعة 23 أغسطس 2019 كتب Advertisements على أحمد أعلن محمد يوسف مدرب الأهلي، تشكيلة الأحمر لمواجهة اطلع بره، بطل جنوب السودان، التي تقام مساء اليوم الجمعة، على ملعب الجيش في برج العرب بالإسكندرية بإياب الدور التمهيدي لمنافسات دوري أبطال أفريقيا. وانتهت مباراة الذهاب بفوز الأهلي (4-0).وجاء تشكيل الأهلي على النحو التالي:حراسة المرمى: علي لطفي

الدفاع: أحمد فتحي، رامي ربيعة، محمود متولي، محمود وحيدالوسط: عمرو السولية، حمدي فتحي، حسين الشحات، محمد مجدي "أفشة"، جونيور أجايلهجوم: صلاح محسن وضمت دكة البدلاء كل من: محمد الشناوي وحسام عاشور وأليو ديانج وأحمد الشيخ وياسر إبراهيم وأيمن أشرف وجيرالدو. Advertisements

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