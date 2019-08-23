20 مليون يورو تنقل سانشيز من البايرن إلى ليل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - ميونخ
ذكر تقرير إخباري أمس أن رغبة لاعب خط الوسط ريناتو سانشيز في الرحيل عن بايرن ميونخ الألماني باتت على وشك التحقق، حيث اقترب اللاعب من الانتقال إلى ليل وصيف بطل الدوري الفرنسي.
وذكرت شبكة «سكاي» التلفزيونية أن اللاعب البرتغالي (22 عاما) سينتقل مقابل 20 مليون يورو (1ر22 مليون دولار)، وهو ما جرى الاتفاق عليه مبدئيا.
وأشارت الشبكة إلى أن الاتفاق على التفاصيل النهائية سيتم اليوم على أقصى تقدير.
وكان سانشيز انضم إلى بايرن قادما من بنفيكا البرتغالي عام 2016 كأحد المواهب الشابة البارزة، لكنه أخفق في فرض مشاركته بانتظام ضمن الفريق البافاري الأكثر تتويجا بلقب الدوري الألماني (بوندسليجا).
وقضى سانشيز موسم 2017 / 2018 معارا إلى سوانزي سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز.
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