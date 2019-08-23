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بيرباتوف يطالب بيل بالجلوس مع مدربه

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- بواسطة أيمن الوشواش -

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طالب اللاعب البلغاري السابق ديميتار بيرباتوف كلا من اللاعب الويلزي جاريث بيل والمدرب الفرنسي زين الدين زيدان بالجلوس معا لوضع حد لخلافاتهما المستمرة.

وقال بيرباتوف في تصريحات نقلتها عنه «أ س» الإسبانية ونشرتها أمس «لا يوجد ما هو أفضل في موقف مثل موقف بيل من أن يجلس مع مديره والتحدث في الموضوع مثل الرجال، عليهما فقط الجلوس والعمل سويا على حل المشكلة».

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ونصح بيرباتوف بيل بضرورة أن يظهر بشكل جيد في الملعب.

وأضاف «سوف نرى، في النهاية الجميع محترفين، ليس من الضروري أن يكون هناك إعجاب متبادل بينهما، ولكن إذا كان كلاهما يمثل النادي ذاته، فعلى بيل أن يخرج إلى الملعب وأن يبذل كل شيء من أجل الفريق، لأنه بيته». وأكمل «أنا سعيد بأن كل شيء بين بيل وزيدان يبدو وكأنه في طريقه للحل لأنني يروق لي أن أرى بيل يلعب بشكل مستمر، إنه كالصاروخ عندما يكون في أفضل حالاته».

وأشار قائلا «جماهير تتطلع للمزيد دائما، وتعاملت من خلال هذا المبدأ مع رغم الأهداف الكثيرة التي سجلها، لا يمكن التنبؤ بما يمكن أن يحدث هناك».


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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