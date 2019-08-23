بيرباتوف يطالب بيل بالجلوس مع مدربه

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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طالب اللاعب البلغاري السابق ديميتار بيرباتوف كلا من اللاعب الويلزي جاريث بيل والمدرب الفرنسي زين الدين زيدان بالجلوس معا لوضع حد لخلافاتهما المستمرة.

وقال بيرباتوف في تصريحات نقلتها عنه «أ س» الإسبانية ونشرتها أمس «لا يوجد ما هو أفضل في موقف مثل موقف بيل من أن يجلس مع مديره والتحدث في الموضوع مثل الرجال، عليهما فقط الجلوس والعمل سويا على حل المشكلة».

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ونصح بيرباتوف بيل بضرورة أن يظهر بشكل جيد في الملعب.

وأضاف «سوف نرى، في النهاية الجميع محترفين، ليس من الضروري أن يكون هناك إعجاب متبادل بينهما، ولكن إذا كان كلاهما يمثل النادي ذاته، فعلى بيل أن يخرج إلى الملعب وأن يبذل كل شيء من أجل الفريق، لأنه بيته». وأكمل «أنا سعيد بأن كل شيء بين بيل وزيدان يبدو وكأنه في طريقه للحل لأنني يروق لي أن أرى بيل يلعب بشكل مستمر، إنه كالصاروخ عندما يكون في أفضل حالاته».

وأشار قائلا «جماهير ريال مدريد تتطلع للمزيد دائما، وتعاملت من خلال هذا المبدأ مع كريستيانو رونالدو رغم الأهداف الكثيرة التي سجلها، لا يمكن التنبؤ بما يمكن أن يحدث هناك».