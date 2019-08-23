أول الديربيات.. الفيصلي ضد الفيحاء

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل عبد الله الفراج - الرياض

في ديربي مبكر بين قطبي سدير، يلتقي على ملعب مدينة المجمعة الرياضية عند السابعة وخمس دقائق مساء اليوم، فريقا الفيصلي والفيحاء في إطار لقاءات الجولة الأولى لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويصعب قبل بدء المواجهة، تحديد الأفضلية الفنية لأي من الفريقين على حساب الآخر، نظرا لحساسية المواجهة بينهما، وانتفاء الفوارق الفنية نظير التغييرات التي أحدثها كل فريق في الموسم الحالي.

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وشهدت المواسم الماضية استحواذا للفيصلي من حيث تحقيق الفوز 7 مرات منذ 2002 عندما كانا ضمن دوري أندية الدرجة الثانية قبل أن يصعدا إلى دوري المحترفين، مقابل انتصار وحيد للفيحاء، فيما حضر التعادل بين الفريقين في 6 مواجهات.

يمر الفيصلي بحالة استقرار فني منذ الموسم الماضي بقيادة مدربه البرازيلي بريكليس شاموسكا الذي يعرف تفاصيل المنافسات السعودية، فيما تعد التجربة هي الأولى لمدرب الفيحاء البرتغالي خورخي سيماو الذي أحدث تغييرات كبيرة في صفوف الفريق على مستوى العنصر الأجنبي في مقدمتها الدولي الغاني صامويل أوسو، فيما احتفظ الفريق بحارسه الدولي الأردني عامر شفيع، إلى جانب العنصرين المحليين المهمين عبدالكريم القحطاني وعبدالرحمن البركة.

أما الفيصلي فقد تنازل عن لاعبه البرازيلي المهم روجيرو كوتينيو الذي انتقل إلى الاتفاق، لكنه تمسك بالبرازيلي الآخر جوستافو وقائد الفريق إيقور روسي، فيما يشهد استقرارا في المرمى بوجود الدولي مصطفى ملائكة.