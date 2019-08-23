الجمهور سلاح الوحدة لمعركة الاتفاق

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل سليمان الجابري - الدمام

تراهن إدارة نادي الوحدة على ورقة الجمهور في مواجهة الفريق الأول لكرة القدم اليوم ضد ضيفه الاتفاق في الجولة الأولى لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حيث عملت على توفير حافلات مجهزة لنقل العائلات من مقر النادي بحي التنعيم إلى ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية بالشرائع، ابتداء من الساعة الرابعة والنصف، وذلك في إطار رؤية الهيئة العامة للرياضة؛ لتيسير وصول الجماهير؛ خاصة العائلات للملاعب، للاستمتاع بالفعاليات المصاحبة قبل انطلاق المباريات. ويدخل فرسان مكة اللقاء بأمل استغلال عامل الأرض والجمهور وتحقيق النقاط الثلاث في أول مواجهات الموسم وتحت إدارة جديدة وتعديلات أجراها الفريق على مستوى الجهاز الفني على مستوى اللاعبين الأجانب.

كما تمثل المواجهة بداية الانطلاقة لنواخذة الدمام بقيادة المدرب الوطني خالد العطوي بعد أن أجرى الفريق أيضا تغييرات على مستوى اللاعبين الأجانب كان آخرها التعاقد مع المهاجم السنغالي سليمان دوكارا ومن قبله التونسي نعيم السليتي الذي سيشكل قوة ضاربة بجوار البرازيلي روجيريو ومحمد الكويكبي. ‬

‫قبل المباراة: ‬

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4 أجانب جدد سيظهرون مع الوحدة للمرة الأولى بجانب الثلاثي السابق ‬

‫في أول مباراة رسمية له مع الوحدة يواجه محمد الصيعري فريقه السابق الاتفاق

‬تشهد المواجهة أول ظهور للمدرب ‫الوطني الوحيد في الدوري خالد العطوي ‬

قوة الوحدة في إيمري وغودين وغوليرمي ورومولو أوتيرو والصيعري

قوة الاتفاق في السنغالي دوكارا والتونسي السليتي والبرازيلي روجيرو والكويكبي

في مواجهتي الدوري الموسم الماضي، فاز الاتفاق ذهابا 2-1 والوحدة إيابا 3-1

الملعب:

الجولة: 1

التوقيت: 20.50م

درجة الحرارة42

مدرب الوحدة : الكرواتي ‬سفيتانوفيتش

مدرب الاتفاق: ‬‫الوطني خالد العطوي